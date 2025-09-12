

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Ho molto apprezzato la disponibilità del presidente del Senato di riunire con immediatezza la Conferenza dei capigruppo ieri al Senato dopo le gravi parole di una senatrice del Gruppo grillino. La Russa ha espresso una ferma condanna politica delle parole sventurate utilizzate da questa persona e ha detto che non tollererà più al Senato linguaggi simili. Quindi per poter proseguire nelle invettive e nelle calunnie questa stessa esponente grillina ha usato parole altrettanto gravi fuori dal Senato in una trasmissione di La7. Non siamo disposti a tollerare questa condotta e ci chiediamo come mai il capogruppo dei grillini al Senato e il capo del partito tacciano di fronte all'offesa che nel Senato e fuori dal Senato, con parole gravi e inaccettabili, continuino ad essere preferite da un esponente della loro organizzazione. È un atteggiamento grave, in momenti difficili per la comunità internazionale, che dovrebbero indurre anche i meno accorti ad usare parole diverse”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri.

