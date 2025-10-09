

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Sto preparando una denuncia nei confronti dei teppisti dei centri sociali che ieri hanno inscenato una manifestazione durante la quale, presso la sede del mio movimento politico Forza Italia, hanno rivolto insulti e minacce nei miei confronti. La ragione di questa insensata iniziativa è il mio impegno per combattere l'antisemitismo e per volere norme sempre più severe nei confronti di chi alimenta l'odio razziale e in particolare l'antisemitismo. Sono orgoglioso di avere avanzato proposte in questa direzione, che non escludono affatto il mio impegno contro gli eccidi in corso a Gaza. Queste minacce dimostrano che la tolleranza nei confronti dei violenti che stanno mettendo a ferro e fuoco le città li incoraggiano nell'agire in maniera dissennata". Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

"Le loro minacce e le loro manifestazioni non mi intimidiscono affatto. Vengano pure a cercarmi dove vogliono perché la mia vita pubblica mi porta in decine di posti ogni giorno a contatto con la gente. Le sinistre che anche nel Parlamento e altrove alimentano odio e violenza generano questi teppisti che minacciano persone come me impegnate contro l'odio, contro l'antisemitismo, contro la violenza che è figlia delle persone che difendono Hamas, ottengono cittadinanze onorarie concesse da sindaci irresponsabili quanto e più di loro. Nella denuncia che sto preparando all'Autorità giudiziaria e alle forze di polizia ovviamente citerò anche tutti i sindaci e tutti i personaggi che queste persone citano e che sono alimentatori delle violenze e delle minacce che sto subendo", conclude.

