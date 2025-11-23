

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - “Confermo agli esponenti del Pd che scendono in soccorso a Lepore, indegno sindaco di una grande città, che Lepore ha dimostrato di essere un nemico delle forze di polizia, sprezzante nei confronti di un grande ministro dell'interno, sostenitore di persone che hanno dato luogo a una manifestazione violenta ed antisemita". Lo dichiara il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri.

"Sono stati feriti 16 poliziotti. E Lepore sta dalla parte di chi li ha feriti. Lepore si deve vergognare. Confermo che è una persona indegna. Che si deve scusare con la polizia e dimettersi. E analoghe scuse devono esprimere quelli che scendono in campo per difendere questo sventurato. Noi siamo dalla parte della polizia. Il PD a Bologna e altrove evidentemente preferisce i teppisti che spaccano le teste ai poliziotti. Per questa ragione li denunceremo con gli esponenti dei sindacati di Forze di polizia, con i quali abbiamo condiviso azioni giudiziarie contro Lepore. Nei confronti di quanto è avvenuto a Bologna, compresa l'amministrazione, ricorrono anche gli estremi della legge Mancino che punisce il razzismo e l'antisemitismo. Non ho altro da aggiungere su questi sventurati”.

