

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "La Albanese per le sue parole equivoche su Hamas e per la sua condotta offensiva verso la senatrice Segre merita biasimo. Invece a Bologna sindaco e sinistre la fanno cittadina onoraria. Bologna orgoglio d’Italia, ridotta dal Pd a luogo di omaggio ad Hamas". Così il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri.

