

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "La storia ha bussato alla porta in modo inaspettato ed è un grande successo della diplomazia americana, della politica e degli Stati, come l'Italia e il governo italiano che hanno lavorato concretamente a livello diplomatico. Sono passati anche per Palazzo Chigi i rapporti curati dal presidente Meloni, con le varie parti, come Erdogan e il principe del Qatar. Per questo dobbiamo ritenerlo uno straordinario successo che dimostra come il negoziare e il mantenere le relazioni diplomatiche con tutte le parti in campo, siano le cose che portano i risultati". Così la vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Elisabetta Gardini, ad Agorà su Rai3.

"E per fortuna non è stato ascoltato chi ci voleva spingere a considerare Israele come un nemico, arrivando a suggerire di ritirare l'ambasciatore israeliano o addirittura a denunciare Giorgia Meloni, e i ministri Crosetto e Tajani, ad essere complici di genocidio. Tutta questa narrazione è stata smentita clamorosamente perché questo che ha portato alla tregua è l'unico modo vincente di lavorare", conclude.

