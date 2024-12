Tel Aviv, 1 dic. (Adnkronos) - Il presidente del partito israeliano di unità nazionale Benny Gantz stima che circa 30 ostaggi morti o uccisi a Gaza da quando sono stati rapiti il ​​7 ottobre dell'anno scorso oggi sarebbero ancora vivi se il governo non avesse scelto di rinunciare all'accordo sugli ostaggi per "ragioni politiche". Intervenendo alla conferenza Israel Hayom, Gantz sostiene che se Israele è riuscito a raggiungere un accordo con Hezbollah in Libano, avrebbe dovuto essere in grado di raggiungere un accordo anche con Hamas, che secondo lui è "il più smantellato" tra i nemici di Israele. “Il ritorno degli ostaggi è al centro dei valori dello Stato di Israele”,ha aggiunto. “È la cosa più importante”.