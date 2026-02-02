

Tel Aviv, 2 feb. (Adnkronos) - "In questo momento Hamas si sta riorganizzando e ripristinando le sue capacità di comando. Dobbiamo concordare con gli americani una scadenza rigorosa. Se Hamas non si disarma e il regime non viene sostituito, lo smantelleremo e ci assicureremo che venga sostituito". Lo ha detto il leader del partito israeliano Blu e Bianco, Benny Gantz, all'apertura della riunione del partito, chiedendo di stabilire un limite temporale per la fase due nella Striscia di Gaza e sottolineando che "chi smantellerà Hamas saranno le Idf. Chi si espanderà nella Striscia non saranno i soldati del Qatar o della Turchia, ma solo i soldati delle Idf".

"Ieri è stato aperto il valico di Rafah, ma non è questa la verità - ha aggiunto Gantz - Le Forze di Difesa Israeliane operano attualmente solo in metà del territorio della Striscia, e anche le forze internazionali opereranno solo in quest'area".

