Tel Aviv, 3 nov. (Adnkronos) - L'Iran è ora "alla ricerca di ulteriori rotte per il terrore e sta riversando tutto ciò che può in Giudea e Samaria". Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant riferendosi agli sforzi di Teheran per armare i terroristi in Cisgiordania.

In visita la Brigata regionale Ephraim, che opera attorno a Tulkarem e Qalqilya, in Cisgiordania, Gallant ha spiegato che Teheran rivolgerebbe la propria attenzione sulla Cisgiordania, dopo che Israele ha indebolito i suoi rappresentanti, Hezbollah e Hamas.