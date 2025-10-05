

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Voglio esprimere la mia piena solidarietà alla giornalista dell’Adnkronos minacciata ieri durante la manifestazione per Gaza a Roma. È un fatto inaccettabile, che colpisce non solo una lavoratrice ma uno dei pilastri della nostra democrazia: la libertà di stampa”. Così dichiara Marco Furfaro, deputato e membro della segreteria Pd.

“Le manifestazioni pacifiche, come quella splendida di ieri, non hanno nulla a che vedere con i violenti. La libertà di informazione è sacra e non deve essere mai sotto minaccia”.

