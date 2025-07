Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Vogliamo sapere dal governo italiano se non ritenga indifferibile e necessario riconoscere ora lo stato di Palestina, prima che non esista più il popolo palestinese, nonché assumere ogni altra iniziativa sanzionatoria nei confronti dello Stato di Israele a partire dal voto favorevole del nostro Paese sulla sospensione della partecipazione di questo al programma Horizon". È quanto vuole sapere dal governo Meloni Avs con l’interrogazione, primo firmatario Nicola Fratoianni, che domani pomeriggio nel corso del Question Time verrà discussa a Montecitorio.

"Nell’interrogazione si ricorda che il Presidente Macron ha annunciato che la Francia riconoscerà lo Stato di Palestina, già riconosciuto da 11 Paesi europei e da 147 dei 193 Stati membri dell’ONU; 38 ex ambasciatori italiani hanno rivolto un appello alla Presidente Meloni, e il Segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin ha dichiarato 'Riconoscere lo Stato di Palestina. È questa la soluzione'. La presidente dell’Ong Israeliana B’Tselem ha affermato: 'Non avremmo mai immaginato di scrivere questo rapporto, ma negli ultimi mesi abbiamo visto una realtà che non ci ha lasciato nessuna scelta se non quella di riconoscere la verità: Israele sta commettendo un genocidio'; mentre in Cisgiordania si susseguono gli attacchi dei coloni e dell’esercito israeliano nei confronti dei villaggi".

"Il governo italiano ha sinora rifiutato qualsiasi sanzione e sospensione di accordi con Israele e ancora non ha assunto posizione verso la sospensione dell’accesso di Israele al programma Horizon Europe, proposto dalla Commissione e che sarà sottoposto al voto del Consiglio dell’Ue. È evidente ormai che il riconoscimento dello Stato palestinese è un atto divenuto indispensabile per affermare l’esistenza non solo della Palestina, ma dello stesso popolo palestinese".