Roma, 1 set. (Adnkronos) - La premier Giorgia Meloni "garantisca la sicurezza degli equipaggi" di Sumud Flotilla, la loro è un'azione "concreta per forzare il blocco e portare aiuti". Così Nicola Fratoianni al Tg3.
Mo: Fratoianni, 'Meloni garantisca sicurezza equipaggi Sumud Flotilla'
1 settembre, 2025 • 17:45
