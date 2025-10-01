

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "In queste ore dalle parti del governo con Meloni e dalla maggioranza di destra tutti chiedono alla Flotilla di fermarsi per garantire l’incolumità di chi è a bordo e di avere senso di responsabilità. È davvero singolare che da nessuno di loro venga la richiesta ad Israele di fermarsi. Questa invece dovrebbe essere la linea di un governo che si rispetti". Così Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti davanti a Montecitorio.

"Quelle imbarcazioni - prosegue - sono in acque internazionali, siamo di fronte ad atti di pirateria internazionale e di terrorismo internazionale da parte del governo di Netanyahu. Quello che sta facendo la Flotilla semplicemente risponde alle regole del diritto internazionale. Perché quello che stanno facendo gli attivisti pacifisti è perfettamente legittimo e legale".

"Mi aspetterei allora dalla presidente del Consiglio italiano, invece di dichiarazioni indecenti, che si rivolgesse con durezza e chiarezza al governo di Tel Aviv che si comporta da terrorista", conclude.

