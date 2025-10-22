

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "E' stato un intervento che non mi pare adeguato a descrivere il quadro che abbiamo di fronte: Giorgia Meloni è andata in Senato questa mattina a ripetere per larga parte una storiella che ormai va avanti da molto tempo, ci ha detto che è prontissima per il minuto dopo il cessate fuoco a Gaza, ma non ci ha detto quello che avrebbe dovuto fare quando il popolo italiano le chiedeva di essere pronta per il minuto prima, per impedire che il genocidio del popolo palestinese potesse andare avanti per due anni, così come è accaduto". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs dai microfoni de La7 intervistato all’Aria che Tira.

"E anche sul necessario riconoscimento dello Stato di Palestina sia al dodo, dodo, dopodomani, dimenticando sempre che il riconoscimento della Palestina è una delle condizioni necessarie per costruire un processo di pace solido".

