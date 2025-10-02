Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "In piazza a Roma al Colosseo, al fianco della Global Sumud Flotilla. Contro l’atto di pirateria internazionale di Israele. Basta con il genocidio del popolo di Palestina". Lo scrive su X Nicola Fratoianni che sta partecipando al corteo di questa sera a Roma con i militanti di Avs, insieme ai parlamentari Piccolotti e De Cristofaro.
Mo: Fratoianni, 'in piazza a Roma contro atto di pirateria di Israele, basta con genocidio a Gaza'
2 ottobre, 2025 • 18:28
