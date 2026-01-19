

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Nelle prossime ore la petizione online dei cittadini europei lanciata 5 giorni fa a Bruxelles dall’European Left Alliance per chiedere la sospensione totale dell’Accordo di Associazione UE-Israele supererà le 300mila firme. Siamo al 30% dell'obiettivo finale di un milione di firme che dobbiamo raggiungere entro gennaio 2027. E in Italia siamo al 70% del nostro obiettivo nazionale. Un grande risultato, che dimostra tutta la solidarietà dei cittadini europei nei confronti del popolo palestinese e condanna senza appello la complicità dei nostri governi con il genocidio e la violazione sistematica del diritto internazionale". Lo afferma Nicola Fratoianni.

"Anche se l’attenzione dei media oggi è altrove, - aggiunge il leader di SI nella newsletter agli iscritti e ai militanti - noi non smettiamo di fare la nostra parte perché oggi in Palestina non c’è ancora la pace, a Gaza si continua a morire di fame o di freddo o sotto i colpi dell’esercito israeliano, e in Cisgiordania continuano le aggressioni e le violenze dei coloni israeliani e l’apartheid delle autorità di Tel Aviv nei confronti delle popolazioni palestinesi".

"Il diritto internazionale, - conclude Fratoianni - la solidarietà, il rispetto dei diritti umani: questo vogliamo nonostante tanti governi come quello italiano continuano ad essere complici dei crimini del governo Netanyahu. Per questo è importante firmare e far firmare la nostra proposta. Ora non fermiamoci. Continuiamo a condividere e a mobilitarci".

