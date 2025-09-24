

Roma, 24 set.-(Adnkronos) - "La nostra fregata, assieme a quelle di tutto il mondo, dovrebbe violare il blocco e garantire essa stessa l'arrivo degli aiuti a Gaza. Perché non c'è una guerra, c'è un genocidio e i governi devono prendere posizione". Così Nicola Fratoianni di Avs intervenendo a Tagadà su La7.

