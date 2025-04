Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Vogliamo sapere dal governo Meloni se intende condannare fermamente quello che molti, tra cui noi, considerano un genocidio della popolazione palestinese, le politiche espansionistiche di Israele. E vogliamo anche sapere se il governo intende porre in essere le conseguenti iniziative politico-diplomatiche anche in sede europea a partire dalla richiesta di sospensione dell’accordo di associazione UE con Israele". Sono le domande che Avs, primo firmatario Nicola Fratoianni, porrà domani al ministro degli Esteri, Antonio Tajani durante il question time di Montecitorio.

"Finora il governo italiano - aggiunge Fratoianni - a fronte di tutto quello che sta accadendo a Gaza, in Cisgiordania e in Libano si è limitato unicamente ad invocare moderazione e generiche soluzioni diplomatiche". Nell’interrogazione si ricorda anche che già il 18 marzo il governo israeliano ha infranto la tregua a Gaza con bombardamenti senza sosta su campi profughi, scuole e ospedali, e anche in questi giorni di Eid al Fitr, una festa che conclude il mese del Ramadam, i bombardamenti delle forze armate israeliane sono stati incessanti. Il 30 marzo poi l'esercito israeliano ha annunciato un'escalation della sua offensiva di terra a Rafah, emettendo un ordine di evacuazione che riguarda la maggior parte della città; lo stesso giorno il governo israeliano ha approvato un progetto per la costruzione di due nuove strade nella Cisgiordania occupata, che rafforzeranno l'attività di insediamento nell'area di Maale Adumim. Questo progetto taglierebbe in due la Cisgiordania e impedirebbe la creazione di un possibile Stato palestinese con continuità territoriale.