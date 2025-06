Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "La mia speranza, guardando a quello che accade sulle città israeliane, su quelle iraniane e su quello che continua ad accadere da 600 giorni su Gaza, è che la diplomazia riprenda la parola e riconquisti il suo ruolo. Che esca da una condizione di mutismo e anche di parole balbettanti di fronte ad un governo, quello di Israele che ha attaccato l'Iran in violazione di ogni norma che ricordi anche solo lontanamente il diritto internazionale". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs dai microfoni de La7 intervistato a Tagadà.

"Si dovrebbe riconoscere - prosegue il leader di SI - almeno sul piano del rigore delle parole che a quanto si sa Israele non era di fronte a una minaccia imminente e se non si è di fronte a una minaccia imminente, non ci si può alzare la mattina e bombardare un altro Paese sovrano, perché altrimenti si certifica quello che purtroppo sta avvenendo : il diritto internazionale non esiste più. Del resto l’abbiamo visto in tutti questi mesi - conclude Fratoianni - dello sterminio sulla pelle del popolo palestinese a Gaza, lo abbiamo visto nella guerra in Ucraina nell'invasione di Putin ad un Paese sovrano".