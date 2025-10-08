Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "Ancora un atto di pirateria interna, un altro crimine di guerra: Israele ha assalito un altro gruppo di imbarcazioni civili, ancora una volta impedisce a medici, infermieri ed operatori umanitari di raggiungere la striscia di Gaza. Quando finirà l’impunità del governo di Israele? Questa è la domanda che poniamo al governo Meloni". Così Nicola Fratoianni di Avs, parlando con i cronisti a margine di un’iniziativa elettorale a Bagno di Gavorrano.
Mo: Fratoianni, 'ancora una volta pirateria Israele contro operatori umanitari'
8 ottobre, 2025 • 16:43
Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "Ancora un atto di pirateria interna, un altro crimine di guerra: Israele ha assalito un altro gruppo di imbarcazioni civili, ancora una volta impedisce a medici, infermieri ed operatori umanitari di raggiungere la striscia di Gaza. Quando finirà l’impunità del governo di Israele? Questa è la domanda che poniamo al governo Meloni". Così Nicola Fratoianni di Avs, parlando con i cronisti a margine di un’iniziativa elettorale a Bagno di Gavorrano.