Roma, 27 lug (Adnkronos) - "Cara Giorgia Meloni, qual è il momento in cui riconoscere lo Stato di Palestina? Quando non ci sarà più un palestinese vivo? O quando avranno completato il piano di pulizia etnica?". Lo scrive su X Nicola Fratoianni.

"Addirittura un pezzo autorevole della storia della nostra diplomazia oggi vi dà persino una lezione di dignità. Forse un po’ di coraggio da parte vostra a questo punto non sarebbe male", aggiunge il leader di SI.