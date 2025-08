Tel Aviv, 3 ago. (Adnkronos) - C'è un "pericolo immediato" per la vita dell'ostaggio Evyatar David, apparso in un video pubblicato ieri da Hamas. Durante la manifestazione di stamattina, che ha bloccato l'autostrada Ayalon South, vicino a Tel Aviv, Eli David, fratello dell'ostaggio, ha affermato che quest'ultimo morirà entro pochi giorni se non riceverà cibo e medicine. In un'intervista alla radio dell'esercito, David ha aggiunto di essere certo che non solo suo fratello è in pericolo di vita, ma lo sono anche tutti gli ostaggi rimasti prigionieri.

"Dobbiamo fermare questa follia", ha affermato, definendo la lotta per la liberazione del fratello come "una guerra senza scelta: darei la vita un milione di volte per salvare mio fratello. I nostri genitori stanno crollando, quindi dobbiamo salvarlo anche per loro".