

Parigi, 15 ott. (Adnkronos) - La Francia ha accusato Hamas di aver effettuato “esecuzioni sommarie” a Gaza dopo il cessate il fuoco con Israele. Il movimento islamista ieri ha pubblicato un video che mostra l'uccisione di otto sospetti collaborazionisti bendati e inginocchiati, definendoli "collaboratori e fuorilegge". Il filmato, apparentemente risalente a lunedì sera, è stato pubblicato mentre erano in corso scontri armati tra le varie unità di sicurezza di Hamas e clan palestinesi armati, alcuni dei quali avrebbero il sostegno di Israele.

"La Francia condanna fermamente le esecuzioni sommarie compiute da Hamas negli ultimi giorni a Gaza", afferma il ministero degli Esteri francese. "Gli incidenti armati avvenuti negli ultimi giorni sono particolarmente preoccupanti".

