

Parigi, 20 nov. (Adnkronos) - La Francia è preoccupata per l'intensificarsi degli attacchi israeliani nel Libano meridionale e chiede inoltre all'esercito israeliano di rispettare la sovranità e l'integrità territoriale della Siria. Lo ha affermato un rappresentante del ministero degli Esteri francese, aggiungendo: "Siamo preoccupati per l'intensificarsi degli attacchi israeliani nel Libano meridionale. Condanniamo gli attacchi israeliani che stanno uccidendo civili nel sud. La nostra posizione è di rispetto per il cessate il fuoco del 27 novembre 2024".

Ieri l'Idf ha intensificato gli attacchi aerei nel Libano meridionale, uccidendo almeno una persona nel tentativo di impedire la ripresa militare di Hezbollah nella zona di confine. "Stiamo seguendo con grande preoccupazione gli sviluppi sulle alture del Golan. La Francia chiede il ritiro dell'esercito israeliano e il rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale della Siria", ha affermato il rappresentante.

