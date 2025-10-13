

Tel Aviv, 13 ott. (Adnkronos/Afp) - Hamas consegnerà oggi solo quattro corpi di prigionieri deceduti. Lo ha dichiarato l'Hostages and Missing Families Forum, definendo questa decisione una "violazione dell'accordo". "Le famiglie degli ostaggi sono rimaste scioccate e costernate nell'apprendere che oggi verranno restituiti solo quattro corpi di ostaggi deceduti, sui 28 detenuti da Hamas", ha scritto il Forum in una nota. "Ciò rappresenta una palese violazione dell'accordo da parte di Hamas. Ci aspettiamo che il governo israeliano e i mediatori adottino misure immediate per porre rimedio a questa grave ingiustizia."

