

Gaza, 15 ott. (Adnkronos) - Secondo fonti palestinesi, Marwan Barghouti ha riportato la frattura di quattro costole dopo essere stato picchiato dalle guardie carcerarie israeliane il mese scorso. Secondo una dichiarazione dell'Ufficio per i prigionieri legato ad Hamas, l'ex leader di Fatah sarebbe stato picchiato a metà settembre durante il trasferimento dal centro di detenzione di Ramon a quello di Megiddo. Itamar Ben Gvir, che sovrintende al servizio carcerario israeliano in qualità di ministro della sicurezza nazionale, nega le accuse ma allo stesso tempo afferma di essere "orgoglioso che le condizioni di Barghouti siano cambiate drasticamente" durante il suo mandato.

"L'assassino Barghouti sa che oggi i terroristi come lui vengono trattati con fermezza, ed è per questo che inventa fake news nel tentativo di risvegliare i suoi ripugnanti compagni terroristi che lo hanno abbandonato", ha affermato il ministro di estrema destra in una dichiarazione. Barghouti, considerato da molti palestinesi un potenziale successore del presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas, è in carcere dal 2002. Sta scontando cinque ergastoli cumulativi più 40 anni di carcere per aver contribuito a pianificare attacchi durante la Seconda Intifada in cui morirono cinque civili.

Barghouti ha negato le accuse a suo carico e ha anche respinto la giurisdizione del tribunale israeliano di processarlo in quanto membro del parlamento dell'Autorità Nazionale Palestinese. I negoziatori di Hamas hanno fatto pressioni affinché Barghouti venisse liberato in un recente scambio di ostaggi-prigionieri, in cui il gruppo terroristico ha consegnato i restanti 20 ostaggi viventi in cambio di 1.968 detenuti palestinesi, ma alla fine non sono riusciti a ottenere il suo rilascio.

