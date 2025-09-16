Gaza, 16 set. (Adnkronos) - Gli attacchi israeliani a Gaza hanno ucciso almeno 78 persone da stamattina nella Striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti del ministero della Salute gestita da Hamas, secondo cui circa 68 palestinesi sono morti a Gaza City, dove le forze israeliane hanno iniziato l'attacco via terra.
Mo: fonti Gaza, '78 morti nella Striscia da stamattina'
16 settembre, 2025 • 14:53
