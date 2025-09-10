

Gaza, 19 set. (Adnkronos) - Sono almeno 53 i palestinesi uccisi a Gaza da stamattina. Lo riferiscono fonti ospedaliere delle Striscia, precisando che 38 persone sono morte nella città di Gaza, dove l'esercito israeliano sta intensificando i suoi attacchi. Dall'ottobre 2023, secondo il ministero della Salute gestito da Hamas, Israele ha ucciso più di 64.650 persone e ne ha ferite almeno 163.500 nella Striscia di Gaza.

