

Roma, 13 ott (Adnkronos) - "Il rilascio degli ostaggi in Medio Oriente fa intravedere la fine di un periodo buio. Sono felice per le famiglie che possono finalmente riabbracciare i loro cari dopo anni di angoscia. L’auspicio è che questo passo apra la strada a una pace duratura e consenta di lavorare quanto prima alla ricostruzione e a un futuro di stabilità". Lo dice il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.



