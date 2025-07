Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "E' giusto porsi la domanda" se il riconoscimento dello stato palestinese aiuta "a risolvere la questione del conflitto. È una domanda che mi sono posto ieri, quando ho visto il presidente Macron parlare di questa questione. Mi chiedevo se questo può contribuire a risolvere o ad aggravare. Da un lato può aiutare a depotenziare Hamas. Dall'altro il rischio è che Israele sentendosi accerchiata possa aggravare la situazione. La cosa non mi vede contrario, però non so se si risolve il conflitto". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, alla Cerimonia del Ventaglio in corso a Montecitorio.