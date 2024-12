Roma, 30 dic. (Adnkronos) - La situazione in Medio Oriente e le prospettive della Siria sono alcuni dei principali temi al centro dell' incontro di oggi, ad Abu Dhabi, tra il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e il presidente del Consiglio federale nazionale degli Emirati arabi uniti Saqr Ghobash. Nel corso del colloquio -che fa seguito a quello tenutosi a Montecitorio il 17 ottobre di quest' anno- è emersa la convergenza tra Italia ed Emirati arabi uniti nel sostenere la stabilizzazione dell'area mediorientale e l'attenzione agli sviluppi della situazione in Siria, affinché la transizione dal regime porti solidità al Paese.

Fontana, riferisce un comunicato, ha ricordato l' importanza del più ampio coinvolgimento degli Emirati arabi uniti nei consessi multilaterali e ha evidenziato gli stretti e crescenti rapporti di collaborazione in essere, sotto i profili culturale, politico ed economico. A tal fine i dati sull'interscambio tra Italia e Eau sono cresciuti del 19 per cento nei primi nove mesi del 2024 e sono pari a 7,2 miliardi di euro, con un saldo positivo per l'Italia di circa 4,2 miliardi di euro.