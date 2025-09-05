Helsinki, 5 set. (Adnkronos) - La Finlandia aderisce alla dichiarazione franco-saudita di New York sulla risoluzione pacifica della questione palestinese e sull'attuazione di una soluzione a due Stati. Lo ha annunciato Helsinki, aggiungendo che l'adesione verrà presentata durante la riunione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, che si terrà alla fine del mese.
Mo: Finlandia aderisce a dichiarazione soluzione dei due Stati
5 settembre, 2025 • 08:14
