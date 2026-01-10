

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - “Siamo al fianco di Giulia Sorrentino, giornalista colpita a Milano per aver svolto il suo lavoro con serietà e coraggio. È questa la vera voce dei pro-Pal: quella che intimidisce le voci critiche con insulti e minacce. Un fronte che ha accumulato scandali non solo per i toni intimidatori e le derive violente, ma anche per il caso Hannoun. Ancora una volta si sollevano interrogativi sulla reale natura di alcune mobilitazioni e sulla distanza tra la retorica dei diritti e pratiche che finiscono per negarli. In questo caso, come in altri, attendiamo che la sinistra prenda le distanze. Esprimiamo tutta la nostra vicinanza a Giulia Sorrentino e alla redazione de 'Il Giornale'”. Lo afferma Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento europeo.

