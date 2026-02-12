

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "In questi anni Francesca Albanese non ha svolto il suo ruolo come una figura terza, non lo ha svolto in modo equilibrato e imparziale. Anche l'Italia, come la Francia, dovrebbe chiederne le dimissioni? Penso che sul fatto che non abbia svolto il suo ruolo in modo equilibrato, dovremmo essere tutti d'accordo. E quindi anche l'Italia". Emanuele Fiano, ex-deputato dem e presidente dell'associazione 'Sinistra per Israele - Due popoli due stati', risponde così quando gli viene chiesto se anche l'Italia, come la Francia, dovrebbe chiedere le dimissioni di Francesca Albanese da relatrice speciale Onu.

"Io -dice Fiano all'Adnkronos- ho ascoltato le parole dette da Albanese. Vedo che ora smentisce, dice che le sue parole erano riferite al sistema che ha permesso a Israele di fare quello che ha fatto. Io le interpreto come le ha interpretate il ministro francese. Ha indicato Israele, non il governo israeliano" come nemico dell'umanità e "lo ha fatto ad un evento organizzato da Al Jazeera a cui partecipava insieme ad un capo dell'organizzazione terrorista di Hamas. A me piacciono le persone che, anche partendo dalla tragedia spaventosa dei civili di Gaza o delle violenze inaccettabili in Cisgiordania, sanno sempre ricordare le responsabilità, i crimini, e gli orrori di tutte le parti in questa storia, e questo da parte di Albanese è sempre mancato".

"Ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni, ma in questi anni tremendi di guerra Albanese ha espresso opinioni che non si confanno alla posizione di un osservatore terzo. Sia quando ha definito Liliana Segre non lucida sul genocidio o quando ha bacchettato il sindaco di Reggio Emilia perché oltre alle migliaia di civili palestinesi uccisi ha citato anche la tragedia del 7 ottobre e i rapiti israeliani. E ci sarebbe anche da parlare dell'Onu che dovrebbe rispondere e giudicare l'operato di Francesca Albanese e che in questi giorni accoglie e saluta i rappresentanti dell'Iran", conclude Fiano.

