

Ramallah, 23 set. (Adnkronos) - Folle di persone si sono radunate in Cisgiordania per celebrare l'ondata di riconoscimenti di uno Stato palestinese da parte delle potenze occidentali, sventolando bandiere e tenendo in mano manifesti del presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Mahmud Abbas. Slogan nazionalisti risuonano dagli altoparlanti nella piazza centrale della città di Ramallah, dove una folla di oltre 100 persone stringe bandiere palestinesi ed europee insieme a cartelli con la scritta "fermate il genocidio".

Alti funzionari del movimento politico di Abbas, Fatah, e dell'Autorità Nazionale Palestinese, che esercita un controllo limitato in Cisgiordania, si stringono la mano e sorridono. "Questo riconoscimento è il primo passo di un processo che speriamo possa continuare", ha dichiarato all'Afp Jibril Rajoub, segretario generale del comitato centrale di Fatah. "È il risultato di oltre un secolo di resistenza e determinazione del nostro popolo". Rajoub afferma di essersi sentito commosso ascoltando i discorsi pronunciati la sera prima all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

Più a nord, a Tulkarem, si sono radunate decine di altre persone, tenendo in mano le bandiere dei paesi che ora riconoscono uno Stato palestinese. La maggior parte delle potenze europee riconosce ora uno Stato palestinese, in seguito alle dichiarazioni ufficiali di ieri di Francia, Belgio, Lussemburgo, Malta e altri, dopo quasi due anni di guerra a Gaza e di crescente violenza in Cisgiordania. Il giorno prima, anche Gran Bretagna, Australia, Canada e Portogallo avevano compiuto lo stesso passo.

