

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Dopo il vergognoso striscione celebrativo della strage del 7 ottobre 2023 esposto nel corteo che ha attraversato le strade di Roma sabato scorso, il collettivo dei Giovani Palestinesi ha organizzato addirittura una manifestazione a Bologna per inneggiare al massacro dei civili israeliani ad opera di Hamas. Esprimiamo gratitudine a Prefetto e Governo che stanno intervenendo per vietare questa indegna manifestazione, uno scempio antisemita, che non può avere diritto di cittadinanza nel nostro Paese". Così i parlamentari di Fratelli d’Italia Sara Kelany e Marco Lisei.

"La sinistra dovrebbe interrogarsi sul motivo per il quale qualcuno pensa sia possibile anche solo realizzare una manifestazione di questo genere, mentre la comunità ebraica è costretta a commemorare i propri morti in privato e sotto protezione. Non crediamo sia un caso, infatti, che questa manifestazione venga proposta a Bologna dove l’estrema sinistra che governa la città sta concedendo la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese e dove le manifestazioni dei pro Pal sono state le più violente. Chi ha alimentato l’antisemitismo, oggi, dovrebbe non solo condannare questo evento, ma anche fare un grande mea culpa. Alla comunità ebraica manifestiamo la nostra solidarietà e vicinanza in un momento di antisemitismo dilagante", concludono.

