

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Quello che è accaduto ieri sera durante una trasmissione televisiva è incredibile e vergognoso, il video conferma tutto. Quando il giornalista Francesco Giubilei, nel suo intervento, ha espresso condivisione per le opinioni espresse dalla senatrice Liliana Segre, Francesca Albanese ha manifestato vivo sdegno, si è alzata e se ne è andata. Siamo indignati per questo vile gesto, segno evidente di intolleranza e di mentalità antisemita". Così i senatori di Fratelli d’Italia componenti della commissione per il contrasto a fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemitismo, Lucio Malan, Ester Mieli, Carmela Bucalo, Marco Scurria, Raffaele Speranzon e Giulio Terzi.

"Alla senatrice Segre va il nostro abbraccio affettuoso e l’impegno di continuare a batterci contro ogni forma di antisemitismo. Ci auguriamo che tutte le forze politiche prendano le distanze da un gesto così offensivo e simbolicamente violento, particolarmente grave venendo da persona che ha larghissimo spazio sui mezzi di informazione", concludono.

