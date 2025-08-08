

Tel Aviv, 8 ago. (Adnkronos) - I parenti degli ostaggi e degli ex prigionieri hanno protestato oggi davanti all'abitazione del ministro della Difesa israeliano Israel Katz a Kfar Achim, dopo che il governo ha approvato l'estensione delle operazioni a Gaza. Lo riporta Haaretz, che cita, fra gli altri, l'ex prigioniero Ohad Ben Ami, che ha dichiarato: "Hamas ci ha detto che il governo ci ha abbandonati. Può anche essere vero, ma abbiamo visto con i nostri occhi che la gente non ci ha abbandonati, ed è questo che ci ha spinto ad andare avanti. Invito tutti ad adottare un ostaggio e a dire cosa faranno per riportarlo indietro".

