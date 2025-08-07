

Tel Aviv, 7 ago. (Adnkronos) - L'occupazione su vasta scala di Gaza richiederebbe risorse astronomiche e probabilmente "condannerebbe" i prigionieri israeliani ancora detenuti nell'enclave. Ne è convinto l'ex capo dell'intelligence militare israeliana Amos Yadlin, che, parlando con il quotidiano israeliano Maariv, ha precisato che "stiamo parlando di due milioni di persone e di un regime militare; persone disperate con case distrutte, senza ospedali né scuole”. La responsabilità per loro ricadrà su di noi.

"Se fossi oggi nel governo - ha aggiunto - esporrei le implicazioni dell'occupazione di Gaza- A mio avviso, condannerebbe gli ostaggi. Dopo 22 mesi, l'esercito israeliano sa come conquistare la Gaza in superficie, ma non sa come conquistare la Gaza sotterranea o salvare gli ostaggi".

