Roma, 21 mag (Adnkronos) - "In un’aula semi-deserta si discutono le mozioni sulla tragedia in atto a Gaza. La maggioranza è praticamente assente. Che vergogna, che profondo senso di disagio e inquietudine. È vero, le discussioni avvengono spesso cosi, in un’aula semi vuota. Ma oggi si sta parlando di genocidio, di pulizia etnica". Lo scrive sui social la deputata del Gruppo Pd Eleonora Evi, postando la foto dell'aula della Camera con gli scranni vuoti.