Ankara, 13 nov. (Adnkronos) - Il presidente turco Tayyip Erdogan ha detto di sperare che il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump adotti un approccio diverso sul Medio Oriente durante il suo mandato, anche se alcuni dei suoi messaggi sono preoccupanti. Lo ha riferito l'emittente televisiva Ntv. "Mi sembra troppo presto per fare osservazioni in merito", ha dichiarato Erdogan ai giornalisti durante il volo di ritorno da Baku, dove ha partecipato al Cop29. "La nostra speranza è che Trump adotti misure molto diverse nei confronti della regione durante il suo mandato, perché i messaggi che vengono dati di tanto in tanto ci preoccupano".

Interrogato sulla decisione della Turchia di sospendere tutti gli scambi commerciali con Israele a maggio, Erdogan ha affermato che al momento Ankara non ha legami commerciali con Israele e non ha alcuna intenzione di svilupparli.