Teheran, (Adnkronos) - Anche il presidente iraniano Masoud Pezeshkian e il primo ministro iracheno Mohammed Shia al-Sudani parteciperanno al "vertice di emergenza" arabo-islamico in Qatar dopo l'attacco israeliano a Doha. Lo riporta l'Afp, sottolineando come il presidente turco Recep Tayyip Erdogan abbia confermato la sua visita a Doha lunedì, senza però fornire ulteriori dettagli.
Mo: Erdogan, Pezeshkian e al-Sudani andranno al 'vertice di emergenza' in Qatar
13 settembre, 2025 • 13:24
