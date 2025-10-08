

Il Cairo, 8 ott. (Adnkronos) - "Altri paesi arabi firmeranno accordi di pace con Israele se la guerra a Gaza finirà". Lo ha dichiarato al canale saudita Al-Arabiya il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty, aggiungendo che il principale garante del successo dei colloqui in Egitto è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Abdelatty ha inoltre affermato che gli attuali colloqui a Sharm el-Sheikh sono incentrati sulla prima fase del piano statunitense: porre fine alla guerra, portare aiuti, restituire gli ostaggi e liberare i prigionieri di sicurezza palestinesi.

