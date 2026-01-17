

Il Cairo, 17 gen. (Adnkronos) - Il ministero degli Esteri egiziano ha annunciato che il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha ricevuto un invito dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per entrare a far parte del 'Board of Peace' per Gaza. Al-Sisi - aggiunge il dicastero - sta ora valutando l'offerta.

