

Il Cairo, 21 gen. (Adnkronos) - Il ministero degli Esteri egiziano ha dichiarato che il presidente Abdel Fattah al-Sisi ha accettato l'invito del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a entrare a far parte del "Consiglio per la pace". L'Egitto "annuncia di aver accettato l'invito e di impegnarsi a rispettare le procedure legali e costituzionali pertinenti", si legge nella dichiarazione, che elogia Trump per le sue politiche in Medio Oriente. "L'Egitto esprime il suo sostegno alla missione del Board of Peace per la seconda fase del piano globale per porre fine al conflitto a Gaza", ha aggiunto.

