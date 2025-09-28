

Washington, 28 set. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Lana Nusseibeh, ha dichiarato all'Assemblea generale delle Nazioni Unite che le minacce israeliane di annettere la Cisgiordania sono "inaccettabili". "Nulla può giustificare l'attacco a decine di migliaia di civili, l'assedio, la fame e lo sfollamento forzato", ha affermato. "Nulla può giustificare il perseguimento di inaccettabili ambizioni espansionistiche, inclusa la minaccia di annettere la Cisgiordania".

La Nusseibeh ha accolto con favore la recente ondata di riconoscimento dello Stato palestinese e ha chiesto un cessate il fuoco immediato a Gaza, il rilascio dei prigionieri israeliani e dei detenuti palestinesi e l'urgente distribuzione di aiuti nel territorio.

