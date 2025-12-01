

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Domani, alle ore 11.00, presso la sala Berlinguer della Camera dei deputati si terrà una conferenza stampa promossa dalla delegazione dei deputati del Pd appena rientrati dalla missione in Cisgiordania. Interverranno Mauro Berruto, Laura Boldrini, Ouidad Bakkali, Sara Ferrari, Valentina Ghio e Andrea Orlando. "Sono stati quattro giorni intensi di visite e interlocuzioni -si legge in una nota- dai più alti rappresentanti istituzionali ad associazioni, a persone che hanno subito torture e prevaricazioni, espropri di terre e demolizioni di case. Una situazione drammatica messa in atto dal Governo israeliano con l’obbiettivo di annientare e scacciare il popolo palestinese dalla propria terra. È necessario raccontare per denunciare quanto sta accadendo e contrastarlo con le azioni che la politica mette a disposizione". Sarà presente Peppe Provenzano, responsabile Esteri del Partito democratico.

