Roma, 6 ago (Adnkronos) - I deputati e le deputate del M5S, in occasione del Question time alla Camera, hanno indossato in aula giacche e magliette di colore verde, bianco, rosso e nero in modo da raffigurare la bandiera della Palestina.

"Questa è la bandiera di chi lotta per l'umanita e voi siete colpevoli di aver voltato lo sguardo dall'altra parte mentre un popolo viene sterminato e siete colpevoli di aver stretto la mano insanguinata di Netanyahu", ha detto il capogruppo M5s Riccardo Ricciardi nel Qt al governo sul riconoscimento dello Stato di Palestina.