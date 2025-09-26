

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "'Accogliete la disponibilità offerta dal Patriarcato di Gerusalemme impegnato con fermezza e coraggio nella vicinanza alla popolazione di Gaza'. Vanno seguite le parole che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha inviato in un appello alla 'Global Sumud Flotilla' in viaggio verso Gaza per portare aiutati umanitari cercando di evitare il blocco navale israeliano". Così il senatore del Pd Graziano Delrio.

"Parole forti e condivisibili, che mettono come priorità assoluta gli aiuti umanitari e la sofferenza del popolo di Gaza. In tempi bui, ancora una volta, la voce del Presidente Mattarella ci guida con fermezza e umanità: ricordarci che il valore della vita deve restare al centro di ogni scelta è un faro che non possiamo spegnere”.

