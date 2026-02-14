

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Chiediamo a Meloni e Tajani di riferire alla Camera in merito alla decisione di partecipare al Board of Peace, seppur come osservatore”. Lo afferma il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova. “Che Meloni decida di partecipare al Board of Peace trumpiano non è tanto uno scandalo -aggiunge- quanto un errore politico. Soprattutto per come Meloni lo argomenta, spiegando che la piena adesione comporterebbe problemi costituzionali. Nascondersi dietro un problema (pur sacrosanto) di forma implica che Meloni finga di ignorare la sostanza della decisione di Trump di creare un organismo a sua immagine e somiglianza (ne è il presidente a vita), fuori da qualsiasi logica multilaterale, in cui si partecipa solo su suo invito e per avere un seggio permanente si deve pagare un miliardo di dollari".

"L’Italia -conclude Della Vedova- non è la Bielorussia di Lukašėnka né l’Ungheria di Orban, per il quale Meloni fa incredibilmente campagna elettorale, e non può pensare di partecipare al Board of Peace senza neppure chiederne sostanziali modifiche. Meloni dimostra ancora una volta di restare soggiogata dall’influenza trumpiana, a differenza di tutti i principali leader europei”.

