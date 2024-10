Tel Aviv, 24 ott. (Adnkronos) - Una delegazione proveniente da Mosca sarebbe arrivata oggi in Israele per negoziare il rilascio di due ostaggi con doppia cittadinanza russa e israeliana detenuti da Hamas a Gaza. Il quotidiano saudita Al-Hadath riferisce che la delegazione ha portato al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu un messaggio da parte del presidente russo Vladmir Putin, in cui chiede di porre fine alle campagne militari in corso da parte di Israele contro Hamas a Gaza e Hezbollah in Libano.

La notizia è stata resa nota dopo che il leader di Hamas Moussa Abu Marzouk ha dichiarato oggi all'agenzia di stampa statale russa Ria che i due ostaggi, Alexander (Sasha) Trufanov e Maxim Herkin, saranno tra i primi ad essere rilasciati in caso di un eventuale rilascio degli ostaggi, ma solo nell'ambito di un accordo di cessate il fuoco e di uno scambio di ostaggi con prigionieri di sicurezza palestinesi.